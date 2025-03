Das Wetter in Bayern: Bewölkt mit Regen, im Südosten etwas Sonne, 5 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Osten, später vor allem im Südosten freundlich. Ansonsten bewölkt und von Südwesten her gebietsweise Regen. Höchstwerte in Franken und Schwaben bei 5 bis 10, sonst 10 und 15 Grad. In der mitunter regnerischen Nacht Tiefstwerte bis -1 Grad. In den nächsten Tagen weiter meist bewölkt und zeitweise Regen, in höheren Lagen Schnee. Nur ab und zu sonnige Abschnitte. Höchstwerte 2 bis 9 Grad.

