Das Wetter in Bayern: Bewölkt mit Regen, Höchstwerte 5 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Windig und stark bewölkt mit Regen. Ab Mittag im Norden Bayerns wieder trocken und freundlicher. Höchstwerte 5 bis 10 Grad. In der Nacht wechselhaft; mitunter Nebel, bei Tiefstwerten um -1 Grad. Morgen bewölkt und vereinzelt Regen, am Nachmittag im Westen Auflockerungen. Am Wochenende vor allem in Alpennähe sonnig, sonst bewölkt, besonders im Mittelgebirgsraum regnerisch. Oft windig. Es wird etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2024 10:00 Uhr