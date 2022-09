Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute bleibt es bewölkt mit stärkerem Wind und immer wieder anhaltenden Regenfällen. Die Temperaturen liegen zwischen 9 Grad in der Oberpfalz und 14 Grad am Bodensee. In der Nacht kühlt es ab auf 8 Grad. Ab morgen wird das Wetter zwar wieder etwas freundlicher, aber es bleibt wechselhaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2022 11:00 Uhr