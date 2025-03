Das Wetter in Bayern: bewölkt mit Regen bei 4 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag ist es bewölkt mit Regen, im Südosten gibt es etwas Sonne. Die Höchstwerte in Franken und Schwaben bei 4 bis 9 Grad, sonst 9 bis 14 Grad. In der Nacht regnerisch und stellenweise etwas Frost. In den kommenden Tagen wird es kühler, es bleibt unbeständig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2025 15:00 Uhr