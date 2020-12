Das Wetter in Bayern: Bewölkt mit Regen, 9 bis 15 grad

Das Wetter in Bayern: Nur in Alpennähe immer wieder freundlich, sonst trüb und zeitweise Regen, dabei windig. Höchstwerte 9 bis 15 Grad. Auch in der Nacht Regen bei Tiefstwerten um 7 Grad. Morgen sehr windig und zeitweise Regen, im Lauf der Nacht dann bis in tiefe Lagen Schnee. Am ersten Weihnachtstag allmählich trocken, am zweiten Feiertag etwas Sonne an den Alpen. Tiefstwerte nachts 2 bis minus 5 Grad, Höchstwerte morgen 6 bis 10, an den Weihnachtstagen minus 2 bis 4 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.12.2020 09:45 Uhr