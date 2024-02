Das Wetter in Bayern: bewölkt mit Regen, 9 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: am Vormittag im Süden Regen, nachmittags nur noch an den Alpen Schauer. Sonst meist trocken und wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten. Höchstwerte zwischen 9 und 14 Grad. Morgen zunächst Nebel, dann teils Wolken, teils Sonne. Montag und Dienstag regnerisch. Tagsüber Temperaturen zwischen 6 und 13 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2024 08:15 Uhr