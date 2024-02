Das Wetter in Bayern: bewölkt mit Regen, 9 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Früh und am Vormittag regnet es besonders im Süden und Südosten, nachmittags nur noch an den Alpen. Ansonsten heute meist trocken und wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten, bei höchstens 9 bis 14 Grad. Morgen nach mitunter zähem Nebel teils bewölkt, teils freundlich. Am Montag und Dienstag bewölkt und gelegentlich Regen, maximal 6 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2024 06:00 Uhr