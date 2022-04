Das Wetter in Bayern: bewölkt mit Regen, 9 bis 14 Grad

Nachrichtenarchiv - 24.04.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, die Sonne scheint am ehesten in Alpennähe. Gebietsweise Regen, besonders in Nordbayern. Höchstwerte zwischen 9 und 14 Grad. Auch in der Nacht gebietsweise Regen, Abkühlung auf bis zu 6 Grad. Die Aussichten: Es bleibt wolkig und regnerisch. Erst am Mittwoch trocken und freundlicher. Tageshöchstwerte zwischen 9 und 17 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.04.2022 11:00 Uhr