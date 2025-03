Das Wetter in Bayern: bewölkt mit Regen

Das Wetter in Bayern: Es ist bewölkt mit gebietsweisem Regen. Auch in der Nacht nass und stellenweise etwas Frost. In den kommenden Tagen gebietsweise Regen, in höheren Lagen und an den Alpen vorübergehend auch Schnee. 2 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2025 17:00 Uhr