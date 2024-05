Das Wetter in Bayern: bewölkt mit örtlich Regen, bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt, gebietsweise fällt Regen, in Alpennähe sind kurze Gewitter möglich. Höchstwerte 11 bis 18 Grad. In der Nacht lockert es in Unterfranken auf, sonst ändert sich wenig bei Tiefstwerten um 9 Grad. Morgen weiter bewölkt und regnerisch bei 12 bis 19 Grad, ab Donnerstag weitgehend trocken und wieder wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2024 10:00 Uhr