Das Wetter in Bayern: bewölkt mit gewittrigen Regenfällen, Höchstwerte 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt mit nur kurzen freundlichen Abschnitten, vereinzelt teils gewittrige Regenfälle. Temperaturanstieg auf 16 bis 22 Grad. In der Nacht im Süden weiter Regen. Tiefstwerte um 12 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen in Südbayern regnerisch, im Norden Sonne und Wolken. Dienstag und Mittwoch nur noch vereinzelt Schauer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2024 15:00 Uhr