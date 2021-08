Das Wetter in Bayern: Bewölkt mit Gewittern bei 20 bis 23 Grad

Nachrichtenarchiv - 22.08.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute ist es bewölkt mit länger anhaltenden, teils gewittrigen Regenfällen. Für den Alpenrand und die Oberpfalz hat der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung herausgegeben. Die Temperaturen liegen bei 20 bis 23 Grad. In der Nacht klar, bei Tiefstwerten um 12 Grad. Die Aussichten: Morgen zunächst freundlicher, dann zeitweise Regen. Dienstag Sonne und Wolken, nur noch in Alpennähe Regen. Am Mittwoch viel Sonnenschein bei Tageshöchstwerten von 15 bis 21 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2021 06:00 Uhr