Nachrichtenarchiv - 27.11.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute meist trüb mit etwas Schnee oder Schneeregen, nur ganz vereinzelt Auflockerungen. Höchstwerte 0 bis 5 Grad. Auch die nächsten Tage bleibt es winterlich, ab und zu schneit es, vor allem in den Alpen. Am Dientag dann bayernweit teils länger anhaltende Schneefälle. Temperaturen zwischen minus 4 und plus 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2021 10:00 Uhr