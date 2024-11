Das Wetter in Bayern: Bewölkt, im Süden Regen; Höchstwerte 5 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden zunächst Regen, an den Alpen ab Mittag Schnee. Im Norden nur vereinzelt Regen und gelegentlich sonnig. Sehr windig. Höchstwerte 5 bis 9 Grad. In der Nacht kaum noch Schauer, stellenweise Nebel, Tiefstwerte um 2 Grad. Morgen oft bewölkt oder trüb und ganz im Osten und Südosten noch etwas Schnee oder Schneeregen. Am Wochenende oft freundlich und an den Alpen sonnig. Höchstwerte 1 bis 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2024 10:00 Uhr