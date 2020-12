Nachrichtenarchiv - 08.12.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag überwiegend bewölkt mit kurzen freundlichen Abschnitten bei Werten bis 7 Grad. Auch In der Nacht bewölkt, Tiefstwerte um 0 Grad. Die Aussichten bis Freitag: Morgen trüb und Schneeregen, Donnerstag und Freitag trocken - in den Alpen freundlich. Nächtliche Tiefstwerte - 5, Tageshöchstwerte um 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2020 13:00 Uhr