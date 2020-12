Das Wetter in Bayern: bewölkt, im Süden freundliche Abschnitte

BSI bestätigt Sicherheitslücke bei Millionen vernetzter Geräte

Bonn: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, hat gravierende Sicherheitslücken in vernetzten IT-Geräten bestätigt. Schlampig programmierte Software sei etwa in Bewegungssensoren entdeckt worden, in vernetzten Kameras, Türöffnern und anderen Geräten, teilte das BSI dem BR mit. Das US-Sicherheitsunternehmen Forescout hatte zuvor von den Problemen berichtet: Die Fehler stecken demnach in Produkten von mindestens 150 Anbietern. Betroffen seien Privathaushalte, aber auch Organisationen und Unternehmen auf der ganzen Welt. Derzeit laufen überall Bemühungen, die Sicherheitslücken zu schließen, bevor sie von Hackern ausgenutzt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2020 09:00 Uhr