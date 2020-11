Das Wetter in Bayern: Bewölkt, im Süden etwas Regen, 7 bis 11 Grad

Politiker, Lehrer, Schüler und Eltern treffen sich zum virtuellen Schulgipfel

München: Bei einem virtuellen Schulgipfel wollen Vertreter der Staatsregierung am Nachmittag mit Lehrern, Schülern und Eltern über die Situation an den Schulen sprechen. Die offizielle Tagesordnung des Treffens teilte die Staatskanzlei zwar nicht mit. Themen gibt es angesichts der Kritik aus Lehrer-und Elternverbänden aber reichlich: unter anderem ging es dabei zuletzt immer wieder um Distanzunterricht, Leistungsnachweise sowie den Gesundheitsschutz für Lehrer und Lüftungsgeräte in den Klassenzimmern. In Bayern sind in dieser Woche Herbstferien. Danach sollen die Kinder und Jugendlichen aber trotz des Teil-Lockdowns und Kontaktbeschränkungen wieder in ihre Klassenzimmer kommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2020 09:00 Uhr