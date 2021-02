Das Wetter in Bayern: Bewölkt, gebietsweise Schnee, Höchstwerte -11 bis +3 Grad

Nachrichtenarchiv - 10.02.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: meist stark bewölkt, freundliche Abschnitte am ehesten in der Rhön. Im nördlichen Franken weitgehend trocken, sonst kann's auch schneien. Höchstwerte -11 bis +3 Grad. In der Nacht zieht sich der Schnee langsam an die Alpen zurück, Abkühlung auf -6 bis -15 Grad. Morgen Sonne und Wolken, örtlich noch Schnee. Freitag und Samstag nach lokalem Frühnebel verbreitet sonnig. Tiefstwerte - 9 bis -17 Grad, Höchstwerte -9 bis -2 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2021 16:00 Uhr