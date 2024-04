Das Wetter in Bayern: Bewölkt, gebietsweise Regen; Höchstwerte 7 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt und sehr windig mit kurzen sonnigen Abschnitten. Gebietsweise Regen. Höchstwerte 7 bis 13 Grad. Kommende Nacht noch einzelne Schauer, Abkühlung auf 7 bis 2 Grad. Bis Donnerstag weiterhin sehr windig. Dabei wechselnd bewölkt, teils auch Sonne, aber auch Schauer. Höchstwerte zunächst 9 bis 15, am Donnerstag bis 19 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.04.2024 15:15 Uhr