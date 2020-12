Nachrichtenarchiv - 22.12.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Anfangs noch Regen und Frühnebel. Später vor allem in Richtung Alpen sonnig. Gegen Abend erneut örtlich Regen. Höchstwerte 11 bis 14 Grad. Die Aussichten: Am Mittwoch nur in Alpennähe freundlich. An Heiligabend Regen, später Schneeregen, im Bergland Schnee.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2020 06:00 Uhr