Das Wetter in Bayern: Bewölkt, gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Regen, nur in Alpennähe etwas freundlicher, 7 bis 14 Grad. In der Nacht nördlich der Donau weiter regnerisch, ansonsten trocken, Tiefstwerte um 7 Grad. Morgen noch wechselhaft. Die weiteren Aussichten: Samstag vielerorts freundlich und weitgehend trocken bei 9 bis 16 Grad, Sonntag meist bewölkt und etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2024 07:00 Uhr