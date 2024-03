Das Wetter in Bayern: Bewölkt bis freundlich, 12 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Nordosten und Osten teils länger bewölkt oder trüb. Sonst von Südwesten her zunehmend freundlich und sonnig bei 12 bis 17 Grad. In der Nacht teils wolkig und örtlich neblig mit Tiefstwerten um 6 Grad. Morgen leicht wechselhaft mit Wolken, Sonne und einzelnen Schauern. Samstag windig, überwiegend bewölkt und zeitweise Regen. Am Sonntag etwas freundlicher. Höchstwerte zwischen 8 udn 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2024 12:00 Uhr