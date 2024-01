Das Wetter in Bayern: bewölkt, besonders im Süden Schnee

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, in der Mitte und besonders im Süden Bayerns Schneefälle bei lebhaftem Wind. Die Werte: -6 bis +2 Grad. In der Nacht nur an den Alpen noch Schnee, sonst wolkig oder klar bei -3 bis -8 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen im Norden freundlich, im Süden noch vereinzelt Schneefall. Am Dienstag und Mittwoch vielerorts Sonnenschein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2024 15:00 Uhr