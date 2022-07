Das Wetter in Bayern: Bewölkt bei maximal 22 Grad

Sachverständige loben Wirksamkeit von Masken in Innenräumen

Berlin: Der Corona-Sachverständigenrat der Bundesregierung zweifelt die Wirkung zahlreicher Maßnahmen an. So hält er etwa den Sinn von 2G- oder 3G-Einlassbeschränkungen bei Veranstaltungen für begrenzt, da die Schutzwirkung einer Impfung nach einigen Wochen nachlasse. Ebenso sehen die Experten keinen eindeutigen Nutzen in Schulschließungen. Lediglich dem Tragen von Masken in Innenräumen bescheinigen sie einen positiven Effekt. Eine generelle Empfehlung von FFP2-Masken sei aus den bisherigen Daten aber nicht ableitbar. Generell mahnen die Gutachter eine bessere Datengrundlage an. FDP-Vize Kubicki übt daher scharfe Kritik am Robert Koch-Institut. Er erklärte in der "Welt am Sonntag", das Datenchaos werde nun offiziell klar benannt. Die Maßnahmen seien größtenteils unverhältnismäßig und ohne wissenschaftliche Grundlage getroffen worden. Kubicki fordert deshalb Gesundheitsminister Lauterbach auf, RKI-Chef Wieler zu entlassen. Das sei unausweichlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.07.2022 12:45 Uhr