Das Wetter in Bayern: Bewölkt bei Höchstwerten bis 15 Grad.

Warnstreiks treffen Augsburg und Kempten

Augsburg: In vielen Orten in Deutschland haben die Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi den öffentlichen Nahverkehr lahmgelegt. In Bayern war vor allem Augsburg betroffen. In der Früh fuhren nur wenige Busse und Straßenbahnen. Auch in Kitas, Kliniken, Abfallbetrieben und der Stadtverwaltung wurde gestreikt. Aktionen gab es auch in der Region Kempten, etwa in Kitas, im Gesundheitswesen und der Verwaltung. Rund 1000 Mitarbeiter haben sich hier beteiligt. Für morgen sind weitere Warnstreiks angekündigt. Diese finden neben München unter anderem in den Bezirken Oberpfalz, Niederbayern und Oberfranken statt. In München soll es einen Großstreiktag geben: Schwerpunkte sind Kitas, Abfallwirtschaft, Stadtverwaltung, Straßenreinigung sowie die städtischen Krankenhäuser.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2023 13:00 Uhr