Das Wetter in Bayern: bewölkt bei 6 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern Zunächst wechselnd bewölkt. Später Wolkenverdichtung und am späten Nachmittag an den Alpen Regen. Höchstwerte 6 bis 9 Grad. In der Nacht vielerorts bewölkt, im Süden Regen bei Tiefstwerten um 3 Grad. Die Aussichten: Bis mindestens Montag stark bewölkt, mit Niederschlägen im Süden - morgen noch als Regen, ab Sonntag dann als Schnee. Tageshöchstwerte morgen zwischen 2 und 7 Grad, dann deutlich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2024 10:00 Uhr