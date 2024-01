Das Wetter in Bayern: Bewölkt bei 4 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunehmend bewölkt, später Regen am westlichen Alpenrand. Höchstwerte 4 bis 10 Grad. In der Nacht im Süden teils länger anhaltender Regen. Tiefstwerte 4 bis 1 Grad. Die Aussichten bis Montag Auch am Wochenende trüb und nass - vor allem im Süden. Am Samstag örtlich Regen, am Sonntag dann Schnee. Ab Montag allmählich wieder freundlicher. Höchstwerte morgen 2 bis 7, danach minus 6 bis plus 3 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2024 15:00 Uhr