Das Wetter in Bayern: bewölkt bei 22 bis 29 Grad

Nachrichtenarchiv - 02.08.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt und regnerisch, örtlich kräftige Gewitter bei Höchstwerten zwischen 22 und 29 Grad. In der Nacht im Süden und Osten gewittrige Regenfälle, bei 17 bis 13 Grad. Morgen und übermorgen oft unbeständig, im Süden Regen, im Norden auch freundliche Abschnitte. Höchstwerte 14 bis 22 Grad. Am Mittwoch sonnig bei maximal 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2020 15:00 Uhr