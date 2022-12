Das Wetter in Bayern: Bewölkt bei 1 bis 6 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Holetschek berät mit Experten über dramatische Lage in Kinderkliniken

München: Der bayerische Gesundheitsminister Holetschek berät mit Experten über die angespannte Situation in den überfüllten Kinderkliniken im Freistaat. Holetschek sprach von einer teilweise dramatischen Lage, deshalb ziehe man verschiedene Maßnahmen in Erwägung. Details nannte er nicht. Derzeit leiden extrem viele Kinder an schweren Atemwegserkrankungen, deshalb sind die Kliniken überfüllt. Eine Umfrage der Deutschen Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin hat ergeben, dass viele Krankenhäuser am Limit arbeiten. Von 110 Kinderkliniken haben 43 erklärt, zum Stichtag vor einer Woche kein einziges Bett auf Normalstationen mehr frei gehabt zu haben. Bei den pädiatrischen Intensivbetten waren bundesweit nur 83 Plätze frei. Bei rund 80 Prozent der befragten Kliniken fehlten Pflegekräfte, teilweise fehlten auch Ärztinnen und Ärzte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2022 14:00 Uhr