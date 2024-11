Das Wetter in Bayern: bewölkt, an den Alpen sonnig; Höchstwerte 5 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Alpen und am Alpenrand überwiegend sonnig. Sonst weiterhin oft bewölkt oder trüb, vereinzelt Sprühregen.bei 5 bis 9 Grad. In der Nacht Nebel und Tiefstwerte bei 1 Grad. Auch in den nächsten Tagen bleibt es trüb, außer an den Alpen. Nach Auflösung örtlicher Nebelfelder oft Regen. Am Wochendende auch windig. Tiefstwerte bis minus 3; Höchstwerte bis 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2024 15:00 Uhr