Das Wetter in Bayern: bewölkt, an den Alpen sonnig

Nachrichtenarchiv - 18.12.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute hält sich in tiefen Regionen oft Nebel oder Hochnebel, an den Alpen ist es sonnig bei Höchstwerten bis 9 Grad, in der Nacht fallen die Werte auf 0 Grad. Die Aussichten bis Montag: Morgen teils neblig-trüb, teils sonnig. Am Sonntag immer mehr Wolken, aber trocken, am Montag Regen bei Werten um 9 Grad, in der Nacht sinken die Temperaturen bis auf - 2 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2020 09:00 Uhr