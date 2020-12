Das Wetter in Bayern: bewölkt, ab Mittag Auflockerungen, 4 bis 10 Grad

Nachrichtenarchiv - 16.12.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Bewölkt, gebietsweise auch neblig und örtlich Regen. Ab Mittag von Südwesten her Auflockerungen, vor allem in Teilen Schwabens und Oberbayern. Höchstwerte 4 bis 10 Grad. Bis Samstag teils bewölkt oder trüb, teils freundlich. An den Alpen und im Bayerischen Wald auch sonnig. Höchstwerte 1 bis 11 Grad. Tiefstwerte in den Nächten +2 bis -5 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2020 06:00 Uhr