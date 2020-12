Nachrichtenarchiv - 09.12.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Bedeckt, in den kommenden Stunden vom Allgäu her bis zum Bayerischen Wald Schnee, in Franken meist Schneeregen. Höchstwerte 0 bis 4 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen bei 1 bis 3 Grad im Norden wolkig und trocken, im Süden freundlicher. Am Freitag nach Nebel meist freundlich, am Samstag Schneeregen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2020 06:00 Uhr