Das Wetter in Bayern: Aufziehende Wolken, bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend von Südwesten mehr Wolken und nachfolgend Schauer und Gewitter. Dabei Hagel, Starkregen und Sturmböen möglich. Höchstwerte 19 bis 25 Grad. In der Nacht wechselhaft, Abkühlung auf 10 bis 3 Grad. Morgen ist es weiter wechselhaft, so wie auch am Dienstag und Mittwoch: Mit einem Mix aus freundlichen und wolkigen Abschnitten und örtlich Schauern und Gewittern. Höchstwerte bis 22 Grad, Tiefstwerte bis 3 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2025 18:00 Uhr