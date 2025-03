Das Wetter in Bayern: auch in der Nacht regnerisch bei +6 bis -1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht regnerisch, oberhalb von 1.100 Metern Schnee. Sonst von Nordwesten her teils klar. Tiefstwerte +6 bis -1 Grad. Morgen und am Montag wechselhaft. Hier und da Regen. Am Dienstag etwas freundlicher und weiter recht windig. 5 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2025 18:00 Uhr