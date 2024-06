Das Wetter in Bayern: auch in der Nacht regnerisch

Das Wetter in Bayern: Für große Teile des Südwestens besteht noch immer eine Unwetterwarnung vor heftigem Starkregen. Sonst wechselnd bewölkt mit vereinzelten Schauern und Gewittern - auch in der Nacht, dann bei Tiefstwerten von 14 bis 8 Grad. Morgen bewölkt und teils gewittrige Schauer. Am Montag im Süden wenig Änderung, im Norden freundlicher. Am Dienstag freundlicher und kaum noch Schauer. Höchstwerte zwischen 16 und 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2024 18:00 Uhr