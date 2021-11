Nachrichtenarchiv - 12.11.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht in den Niederungen bewölkt oder neblig bei Tiefstwerten von 4 bis 0 Grad. Nur in den Kammlagen der Mittelgebirge und in den Alpen meist klar. Am Wochenende stark bewölkt und gelegentlich Regen bei 6 bis 12 Grad. Am Montag wieder etwas Sonne.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2021 23:00 Uhr