Das Wetter in Bayern: Auch in den nächsten Tagen teils sonnig, teils trüb

Das Wetter in Bayern: Nur in höheren Lagen klar, sonst meist zäher Hochnebel bei minus ein bis plus fünf Grad. Auch in der Nacht in den Niederungen meist trüb bei minus ein bis minus neun Grad. Die Aussichten: Auch in den kommenden Tagen teils länger Nebel oder Hochnebel, teils sonnig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2025 17:00 Uhr