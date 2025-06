Das Wetter in Bayern: Auch die nächsten Tage sonnig und sehr warm

Das Wetter in Bayern: Auch am Abend freundlich. Kommende Nacht klar, Abkühlung auf 15 bis 8 Grad. Morgen und auch an den folgenden Tagen viel Sonnenschein mit nur wenigen Wolken. Tagsüber 21 bis 30 Grad

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2025 17:00 Uhr