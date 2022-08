Das Wetter in Bayern: Auch am Abend sonnig und warm.

Uni Passau schließt wegen Energiekrise virtuelle Lehre nicht aus

Passau: Studierende der Uni Passau könnten im Wintersemester wieder gezwungen sein, von zu Hause an Vorlesungen teilzunehmen - nicht wegen Corona, sondern wegen der drohenden Gasmangellage und den daraus folgenden hohen Energiekosten. Mit Blick auf die Wärme- und Stromversorgung stelle sich für das Wintersemester die Frage, ob und wie der Präsenzbetrieb aufrechterhalten werden kann, heißt es in einem Schreiben der Uni an ihre Studenten. Bayerns Wissenschaftsminister Blume stellte heute klar, er halte Debatten über Beschränkungen oder gar Schließungen in keiner Weise für zielführend. Es dürfe keinen Energielockdown geben. Andere bayerische Universitäten wie etwa in München, Regensburg oder Nürnberg erklärten, dass sie am Präsenzbetrieb festhielten.

