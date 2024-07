Das Wetter in Bayern: Auch am Abend meist sonnig

Das Wetter in Bayern: Auch am Abend Sonnenschein und nur wenige Wolken. In der Nacht klar, die Werte gehen zurück auf 19 bis 13 Grad. Die Aussichten: Auch morgen sonnig und warm bei Temperaturen von 30 bis 33 Grad. Am Abend sind Wärmegewitter möglich. Am Donnerstag wird es wechselhaft, am Freitag noch mehr Wolken mit Regen und Gewittern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2024 17:00 Uhr