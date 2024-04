Das Wetter in Bayern: Auch am Abend freundlich und warm

Das Wetter in Bayern: Auch am Abend noch angenehm warm. Dabei viel Sonne mit wenigen Wolken. In der Nacht meist sternenklar bei 13 bis 7 Grad. Morgen ebenfalls oft freundlich. Am Donnerstag teils sonnig, teils bewölkt mit Schauern und Gewittern. 17 bis 27 Grad. Am Freitag zeitweise Regen und erheblich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2024 17:00 Uhr