Das Wetter in Bayern: Auch am Abend freundlich

Nachrichtenarchiv - 10.05.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Weiterhin freundlich. In der Nacht höchstens leicht bewölkt bei Tiefstwerten zwischen 14 und 7 Grad. Auch morgen viel Sonne und einige Wolken bei 21 bis 29 Grad. Am Donnersag ähnlich. Gegen Abend jedoch besonders in den Alpen Schauer und Gewitter möglich. Am Freitag im Norden freundlich, im Süden teilweise auch bewölkt und nass. Dann auch etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2022 17:00 Uhr