Das Wetter in Bayern: Auch am Abend freundlich. In der Nacht klar, Werte um den Gefrierpunkt. Am Wochenende weiter viel Sonne, Temperaturen bis zu 20 Grad. Am Montag von den Alpen her dichte Wolken, im Tagesverlauf Regen. Die Werte sinken auf 12 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2025 15:00 Uhr