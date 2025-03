Das Wetter in Bayern: Auch am Abend freundich

Das Wetter in Bayern: Auch am Abend freundich. In der Nacht meist klar, nur örtlich Nebel. Abkühlung auf plus 6 bis minus 4 Grad. Morgen weiter sonnig. Am Montag von den Alpen her dichte Wolken und im Tagesverlauf gebietsweise Regen. Am Dienstag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und einzelnen Schauern. Tiefstwerte plus 6 bis minus 2 Grad; Höchstwerte morgen 15 bis 19 Grad, in der neuen Woche kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2025 17:00 Uhr