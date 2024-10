Das Wetter in Bayern: Anfangs vereinzelt neblig-trüb, sonst freundlich; 15 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag gebietsweise neblig-trüb, in Unterfranken ist in der Früh Regen möglich. Ansonsten freundlich, von den Alpen bis Niederbayern besonders oft sonnig. Höchstwerte 15 bis 24 Grad. Morgen nach Auflösung von Nebel ein Mix aus Wolken, Regen und Sonne. Am Samstag überwiegend bewölkt, vor allem im Südwesten Regen. Sonntag wechselhaft, aber meist trocken und freundlich. Höchstwerte 15 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2024 06:00 Uhr