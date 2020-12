Das Wetter in Bayern: Anfangs Regen, später lockert es auf, 3 bis 8 Grad

Nachrichtenarchiv - 21.12.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute zieht anfänglicher Regen nach Osten ab. Dann kann sich nach Nebel vor allem Richtung Alpen die Sonne zeigen. 3 bis 8 Grad. Abends kommt neuer Regen auf. Morgen und am Mittwoch in Alpennähe freundlich, sonst regnerisch bei 8 bis14 Grad. Am Donnerstag Regen, später Schneeregen, im Bergland Schnee bei 2 bis 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2020 06:00 Uhr