Das Wetter in Bayern: Anfangs örtlich Nebel, später viel Sonnenschein

Das Wetter in Bayern: Heute unter Hochdruckeinfluss viel Sonnenschein. Anfangs lokal Nebel möglich und am Tage nur wenige lockere oder dünne Wolken. Temperaturen von -3 bis +10 Grad. Morgen unverändert, am Donnerstag mit einer von Westen her aufziehende Warmfront mehr Wolken und örtlich ein paar Tropfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2025 21:00 Uhr