Das Wetter in Bayern: anfangs örtlich Nebel, sonst meist sonnig bei 6 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst vereinzelt Nebel und Hochnebel, dann viel Sonne bei 6 bis 14 Grad. In der Nacht meist klar, Tiefstwerte um -2 Grad. Auch morgen überwiegend sonnig bei ähnlichen Temperaturen. Am Mittwoch in Nord- und Ostbayern bewölkt, südlich der Donau weiterhin freundlich. Am Donnerstag bewölkt und regnerisch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2024 07:00 Uhr