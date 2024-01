Das Wetter in Bayern: anfangs örtlich Nebel, sonst meist sonnig bei 6 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag vereinzelt Nebel oder Hochnebel. Sonst viel Sonne bei 6 bis 11 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um -3 Grad. Auch morgen freundlich bei ähnlichen Temperaturen. Am Mittwoch in Nordbayern bewölkt, im Süden weiterhin sonnig. Am Donnerstag dann bewölkt und regnerisch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2024 06:00 Uhr